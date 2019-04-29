Инспектора ГИБДД подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-29T11:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, которого подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, в июле прошлого года он пообещал двум жителям Алтайского края за 30 тысяч рублей договориться с нужными людьми в управлении ГИБДД, чтобы те выставили в экзаменационных листах по сдаче вождения положительные оценки, даже в случае отрицательных результатов.

- На самом же деле, передавать деньги он не собирался, намереваясь их похитить, - добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Присвоив себе деньги посторонних людей, инспектор тем самым причинил им значительный материальный ущерб.

Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности. В настоящее время следствие устанавливает аналогичные факты мошенничества данного инспектора. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU