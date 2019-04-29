Домушник оставил на месте преступления свою куртку, а ушел в сворованной

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-29T09:28:14+03:00

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Полицейские города Славгорода задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в квартирной краже.

Согласно предварительной информации в дом 62-летней местной жительницы проник неизвестный.

- Он взломал входную дверь, зашел в помещение и украл бытовую технику: телевизор, пылесос, электрический чайник. Помимо этого он прихватил с собой одежду, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Сама хозяйка квартиры в настоящее время проживает в городе Яровое, поэтому не сразу узнала о произошедшем. Но затем сразу же обратилась в полицию. Прибывшие для осмотра места происшествия стражи правопорядка обнаружили в квартире старую куртку, которую воришка оставил. А ушел он уже в чужой. Кстати, уже после его задержания часть похищенного имущества удалось изъять.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Известно, что ранее мужчина уже был судим. Помимо этого его подозревают еще в трех кражах, совершенных ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU