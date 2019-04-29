Барнаульский «Коммунальщик» проводит первый матч в Кубке России

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-29T08:45:39+03:00

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Барнаульская женская команда по хоккею на траве «Коммунальщик» проведет в понедельник, 29 апреля, свой первый матч на Кубке России.

Турнир проходит в Казани с 29 апреля по 4 мая. В розыгрыше Кубка России принимают участие шесть команд. На первом этапе они разбиты на две тройки.

Как сообщает пресс-служба минспорта Алтайского края, наша команда попала в подгруппу с московским «Динамо-ЦОП-Москомспорт», а также волгодонской «Дончанкой».

- Другая тройка: «Динамо-Элекстросталь», «Динамо-ГАП» (Казань) и «Сборная Свердловской области», - говорят в ведомстве.

В понедельник «Коммунальщик» сыграет с московскими девчонками. Игра начнется в 12 по столичному времени. Следующий матч назначен на 30 апреля. Он также стартует в полдень. Полуфиналы запланированы на 3 мая, а матч за третье место и финал - на 4 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU