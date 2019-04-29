Троих пациентов доставили в Барнаул на вертолете

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-29T08:33:16+03:00

На вертолете в Барнаул было доставлено три человека Фото: предоставлено пресс-службой

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За прошедшую неделю возможностями санавиации воспользовались трое пациентов. Их доставили из отдаленных районов Алтайского края в столицу региона.

Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края, в частности 24 апреля из Панкрушихинской ЦРБ в Краевую клиническую больницу был вывезен 53-летний мужчина с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения». 26 апреля из центральной районной больницы Немецкого национального района в Барнаул с острым инфарктом миокарда доставили 73-летнего мужчину. Его экстренно госпитализировали в кардиологическое отделение Краевой клинической больницы.

Еще одного пациента доставили в минувшую субботу из Каменской ЦРБ. 70-летний больной с тотальным панкреонекрозом на искусственной вентиляции легких был госпитализирован в отделение гнойной хирургии Краевой клинической больницы.

Всего же за период с 22 по 29 апреля специалисты отделения экстренной консультативной медицинской помощи Краевого центра медицины катастроф провели 615 заочных консультаций. 67 раз выезжали на вызовы в районы. 92 человека было эвакуировано.

ИСТОЧНИК KP.RU