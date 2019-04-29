Свыше 700 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-29T08:20:50+03:00

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В поликлиники Алтайского края обратились 734 человека, которых покусали клещи. Это цифра находится на уровне среднемноголетнего показателя.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, из всех покусанных 319 человек – это дети до 14 лет. В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 143 пострадавших, в том числе 41 ребенок. Вместе с тем, у 29 человек есть подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом и у двух – клещевым вирусным энцефалитом. Также у одного человека есть подозрение на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом.

Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин.

Напомним, что пик активности клещей прогнозируют в мае. Собираясь в лес, необходимо максимально закрыть участки тела и нанести на одежду репелленты. При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты.

ИСТОЧНИК KP.RU