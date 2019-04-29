Участок улицы Гоголя перекроют на три дня

СЕГОДНЯ 07:18 2019-04-29T07:18:44+03:00

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В Барнауле на несколько дней перекроют для движения транспорта участок улицы Гоголя.

Как сообщают в пресс-центре краевой столицы, речь идет об участке улицы Гоголя от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического.

- Его перероют 17 мая с 20 часов ровно на трое суток, - уточняют в мэрии.

По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, неудобства для автолюбителей вызваны работами по строительству наружной сети газоснабжения. На это время движение автобуса №40 изменится. Он продолжит ходить по схеме: …проспект Красноармейский – площадь Спартака – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова, далее – по маршруту.

Автолюбителям на эти три дня следует быть внимательными и заранее выбирать возможные пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU