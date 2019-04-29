Парад судов пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:33 2019-04-29T06:33:25+03:00

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В столице Алтайского края на реке Обь во вторник, 30 апреля, пройдет парад судов.

Как сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы, уже со следующей недели в Барнауле начнется навигация. Именно этому событию посвящен парад судов.

По словам организаторов, это будет яркое, красочное, запоминающееся событие. В программе выступления творческих коллективов. Параллельно с этим, вдоль набережной Оби выстроятся суда.

- С палуб теплоходов будут запускать цветные дымовые шашки, - отмечают на официальном сайте Алтайского края.

Напомним, по территории нашего региона проходят три социально значимых пассажирских пригородных маршрута - «Барнаул - Рассказиха» (протяженность 31 километр), «Барнаул - Бобровка» (протяженность 22 километра) и «Барнаул - Кокуйское» (протяженность 69 километров).

Сбор гостей парада в 16 часов. Место встречи - набережная Оби.

ИСТОЧНИК KP.RU