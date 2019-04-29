Парад судов пройдет в Барнауле
В столице Алтайского края на реке Обь во вторник, 30 апреля, пройдет парад судов.
Как сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы, уже со следующей недели в Барнауле начнется навигация. Именно этому событию посвящен парад судов.
По словам организаторов, это будет яркое, красочное, запоминающееся событие. В программе выступления творческих коллективов. Параллельно с этим, вдоль набережной Оби выстроятся суда.
- С палуб теплоходов будут запускать цветные дымовые шашки, - отмечают на официальном сайте Алтайского края.
Напомним, по территории нашего региона проходят три социально значимых пассажирских пригородных маршрута - «Барнаул - Рассказиха» (протяженность 31 километр), «Барнаул - Бобровка» (протяженность 22 километра) и «Барнаул - Кокуйское» (протяженность 69 километров).
Сбор гостей парада в 16 часов. Место встречи - набережная Оби.
ИСТОЧНИК KP.RU