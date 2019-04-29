Пенсионерка украла куртку в торговом центре Барнаула
В Барнауле полицейские задержали пенсионерку, которую подозревают в краже куртки из торгового центра.
Заявление о краже куртки в полицию подали представители одного из отделов одежды, расположенного в крупном торговом центре краевой столицы.
- Они рассказали, что после того, как к ним зашла одна из посетительниц, продавцы заметили пропажу товара. Сотрудники просмотрели записи с камер наблюдения и увидели, как женщина прячет куртку, а затем быстро уходит из отдела. После этого потерпевшие обратились в полицию, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Полицейские в свою очередь провели проверку. Вскоре они установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 61-летняя жительница Барнаула. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU