Пенсионерка украла куртку в торговом центре Барнаула

СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-29T06:15:48+03:00

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В Барнауле полицейские задержали пенсионерку, которую подозревают в краже куртки из торгового центра.

Заявление о краже куртки в полицию подали представители одного из отделов одежды, расположенного в крупном торговом центре краевой столицы.

- Они рассказали, что после того, как к ним зашла одна из посетительниц, продавцы заметили пропажу товара. Сотрудники просмотрели записи с камер наблюдения и увидели, как женщина прячет куртку, а затем быстро уходит из отдела. После этого потерпевшие обратились в полицию, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские в свою очередь провели проверку. Вскоре они установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 61-летняя жительница Барнаула. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU