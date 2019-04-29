2019-04-29T05:05:49+03:00
Общество

Сирота из Бийска получила жилье после вмешательства прокуратуры

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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19-летняя сирота из Бийска после выхода из детского дома была вынуждена снимать жилье, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура.

Как рассказала старший помощник прокурора края по рассмотрению писем и приему граждан Татьяна Братоненко, после смерти матери и отказа отца от исполнения своих родительских обязанностей в 2011 году девочку передали под полную опеку государства. В дальнейшем она воспитывалась в детском доме.

После того, как она окончила учебное заведение, сироте не предоставили положенное ей по закону жилье. Тогда девушка пожаловалась в прокуратуру. Прокурор Бийска направил в суд исковое заявление в адрес краевого учреждения жилищно-коммунального хозяйства обеспечить сироту жильем.

После вмешательства надзорного ведомства сироте предоставили однокомнатную благоустроенную квартиру в Бийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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