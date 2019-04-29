2019-04-29T04:26:15+03:00
Спорт

Барнаульское «Динамо» проиграло на выезде омскому «Иртышу»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В очередном туре первенства страны по футболу среди команд ПФЛ в зоне «Восток» барнаульские динамовцы сыграли на выезде с омским «Иртышем».

Как сообщает «Алтайский спорт», хозяева открыли счет на 27-й минуте после неточной передачи Никиты Шибаева на свой половине поля. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Иртыша».

Динамовцы сумели отыграться на 59-й минуте. Форвард барнаульской команды Максим Аксенов перехватил мяч в районе центрального круга, после чего сделал выверенную передачу Владимиру Завьялову, а тот неотразимо пробил в нижний угол ворот.

И вновь динамовцы оступились в концовке встречи. Победный гол «Иртыш» забил после розыгрыша углового удара. В итоге хозяева праздновали победу со счетом 2:1.

После этого поражения барнаульское «Динамо» остается на четвертом месте в турнирной таблице. Следующий матч алтайские футболисты проведут на своем поле. 5 мая барнаульцы вновь встретятся с омским «Иртышем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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