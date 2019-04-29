Барнаульский автовокзал начал продавать билеты на майские праздники

СЕГОДНЯ 03:54 2019-04-29T03:54:31+03:00

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Автовокзал Барнаула традиционно открыл предварительную продажу билетов на все рейсы на майские праздники.

Как сообщает пресс-служба предприятия, купить билеты на междугородные автобусы можно на рейсы, которые будут отправляться до 12 мая включительно.

Это решение руководство Барнаульского автовокзала объясняет тем, что в случае необходимости, будет рассмотрена возможность введения дополнительных рейсов.

Пассажиры могут приобрести билеты несколькими способами. В частности их можно купить в кассах Барнаульского автовокзала, на станциях «Западная» и «Южная», а также на сайте e-traffic.ru.

– Приглашаем пассажиров приобрести билеты заблаговременно, для разумного планирования дополнительного транспорта, — говорится в тексте объявления, размещенного на сайте автовокзала.

Напомним, что в 2019 году россиян ждут большие майские выходные с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в честь праздников весны и труда и Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU