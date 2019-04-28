В Алтайском крае в мае осадков будет больше, чем обычно

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-28T16:37:57+03:00

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По прогнозам синоптиков, май в Алтайском крае будет дождливее, чем обычно. Завтра, 29 апреля в Барнауле при теплой дневной температуре +19 ожидаются дожди. Майские праздники и вовсе могут начаться с метели. 1 мая днем при температуре +6 ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью стрелка термометра опустится до -2 градусов. 2 мая ожидается небольшое потепление до +10 градусов в светлое время суток, дождь ожидается лишь ночью, 3 мая дневная температура составит +14 градусов, без осадков.

В День Победы ожидается солнечная погода, но 10 и 11 мая отметятся дождями. Жаркая погода ожидается только между праздниками, 6 и 7 мая, днем температура будет колебаться от +20 до +22 градусов.

В регионе в мае количество дождей будет выше нормы, если сравнивать с прошлым годом. Так что жителям Алтайского края нужно готовиться к дождливому и не совсем теплому последнему месяцу весны.

ИСТОЧНИК KP.RU