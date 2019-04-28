В Алтайском крае автослесарь угнал автомобиль с места работы

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-28T10:48:28+03:00

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Накануне в Тальменке на улице Школьная патруль ГИБДД остановил ВАЗ-2106 для проверки документов. За рулем машины был 27-летний местный житель, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Документов на машину у него не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что автомобиль он угнал из мастерской, где работает. Владелец ранее оставлял ее там для ремонта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Против нетрезвого водителя следственный отдел ОМВД России по Тальменскому району возбудил два уголовных дела. Одно по статье 264.1. УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), второе – по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Автомобиль полицейские изъяли и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU