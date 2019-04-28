В Барнауле пройдет концерт ансамбля "Вечёрки"

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-28T08:07:31+03:00

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В Светлый день христианского праздника Пасхи 28 апреля в концертном зале Государственной филармонии Алтайского края выступит ансамбль народной песни «Вечёрки». Коллектив представит свою концертную программу «Колыбель России».

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, готовится большой пасхальный концерт, где будут звучать прославленные произведения народно-песенного творчества, в которых отражаются темы Великой Руси, ее красоты и величия.

Со сцены прозвучат лирические, былинно-эпические, исторические народные песни. Не обделят вниманием и песни современных композиторов, раскрывающие безграничную любовь к родному Отечеству. Также на мероприятии можно будет услышать казачьи песни, пронизанные патриотизмом и глубоким чувством любви к России.

Мероприятие стартует в краевой столице в 17.00, адрес — улица Ползунова, 35. Дополнительную информацию можно получить по номеру +7(3852) 50-05-20.

ИСТОЧНИК KP.RU