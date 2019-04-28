Пасху отметят в парках Барнаула

СЕГОДНЯ 07:23 2019-04-28T07:32:59+03:00

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В праздничный день, 28 апреля, в парке Индустриального района "Лесная сказка" пройдут мастер-классы по росписи яиц, национальные русские конкурсы, забавы и празднования. Гостей парка также ждет концерт, начало в 12.00.

Не обошло стороной празднование Пасхи и "Барнаульскую крепость". Там состоится выступление церковного хора, учеников и учениц воскресных школ. На территории раздастся звон колоколов, пройдут мастер-классы по созданию православных пасхальных открыток. Будет представление в стиле театра, пасхальная горка, посетителей ждет множество призов и подарков.

Также в парке будет работать ярмарка изделий ручной работы. Частью праздника станет развлекательная программа с элементами традиционных пасхальных игр, начало в 14.00.

На проспекте Ленина можно увидеть выставку пасхальных яиц, их расписали ученики барнаульских художественных школ, колледжей и вузов города.

ИСТОЧНИК KP.RU