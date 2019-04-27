2019-04-27T16:01:59+03:00
Общество

«Ашан благословенный»: барнаульский священник освятил продукты в гипермаркете

Процесс освящения был заснят
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Барнаульский священник Александр Микушин освятил продукты в гипермаркете «Ашан». Процесс освящения был заснят, видеозапись опубликована на странице священнослужителя в соцсети.

Освящение куличей, пасок и яиц в Ашане. 2019 Пасха.

«С наступающим Великим праздником. Ашан благословенный!... Храни вас Бог!», - пишет Александр Микушин.

Напомним, 27 апреля празднуется предпасхальная Великая (Страстная) суббота. В Великую субботу Православная Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие его во ад. В этот день во время вечерни читаются 15 паремий - ветхозаветных пророчеств о страданиях, смерти и воскресении Спасителя и о грядущей славе новозаветной Церкви.

Как пишет сайт Алтайской митрополии, в Великую Субботу митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Александро-Невском Соборе. После Апостольского чтения духовенство сменило черные облачения на белые.

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28 апреля православные отметят светлый праздник Пасха. Уже завтра, 27 апреля, в краевой столице откроются ярмарки, а в храмах начнутся богослужения. В пасхальную ночь будет ходить бесплатный общественный транспорт (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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