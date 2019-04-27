На Алтае пьяный рецидивист незаконно проник в дом и убил женщин

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-27T11:56:26+03:00

Мужчина совершил преступление через два месяца после освобождения из мест лишения свободы

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Ранее судимый житель села Алтайское обвиняется в совершении разбойного нападения и убийства двух лиц. Мужчина совершил преступление через два месяца после освобождения из мест лишения свободы, сообщили в пресс-службе алтайской прокуратуры.

По версии следствия, 43-летний мужчина, находясь нетрезвом состоянии, проник в чужой дом, разбив стекло в веранде. Он встретил в доме престарелую женщину, которая в силу преклонного возраста и имеющихся заболеваний находилась в беспомощном состоянии. Он множество раз ударил её ножом. В другой комнате дома он также расправился с дочерью хозяйки дома. Обе женщины скончались. После этого преступник похитил из дома имущество на 26 тыс. рублей и сбежал.

Мужчина уже отбывал наказание на протяжении девяти лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Алтайский краевой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU