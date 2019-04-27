Прокуратура взяла на контроль ремонт аварийного дома алейского ветерана
Алтайская прокуратура организовала проверку после публикации в соцсетях о проживании 91-летней труженицы тыла в аварийном доме. Администрация Алейского района сообщила, что ремонт дома будет проведен до 9 мая 2019 года.
Как пишет пресс-центр регионального ведомства, стена нежилой части дома имеет частичное разрушение. Алейская администрация выделила женщине материальную помощь в размере 8 тыс. рублей.
25 апреля сотрудники Управления социальной защиты совместно с главой Алейского сельсовета повторно обследовали жилищные условия жительницы села Малахово. Угрозы для жизни бабушки нет. Ей направили еще 5 тыс. рублей в счет помощи.
Кроме того, составлена сметная документация на проведение работ по ремонту дома, определены подрядчики. Данная ситуация находится на контроле в межрайонной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU