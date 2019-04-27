Нетрезвый водитель в Кулундинском районе насмерть сбил пешехода
25 апреля в поселке Городецкий Кулундинского района мужчина наехал на двух пешеходов, один из которых скончался. Водитель находился в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21013, наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении. После аварии мужчина скрылся.
Женщина 1977 года скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, а мужчина-пешеход с различными травмами был госпитализирован в медучреждение.
Установлено, что ранее водитель уже лишался прав на управление транспортом. В настоящий момент его задержали. По данному факту следователь возбудил уголовное дело. Предполагаемому виновнику трагедии грозит лишение свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU