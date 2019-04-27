2019-04-27T09:06:56+03:00
Общество

На Алтае окончательно запретили продавать вейпы несовершеннолетним

Согласно инициативе, покупать устройства будет разрешено лишь с 18 лет
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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На Алтае запретили продажу вейпов подросткамНа Алтае запретили продажу вейпов подросткамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Алтайском крае окончательно запретили продавать вейпы подросткам, не достигшим 18-летнего возраста. Соответствующий законопроект был принят депутатами Алтайского Заксобрания на апрельской сессии.

Как пишет «Политсибру», закон об ограничении продажи электронных сигарет и вейпов прошел первое чтение в ноябре. Согласно инициативе, покупать устройства будет разрешено лишь с 18 лет. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он обязан потребовать у него документы. Такие же ограничения касаются жидкостей для электронных сигарет.

«Электронные сигареты придумали как альтернативу обычным, чтобы помогать людям бросать курить, но этого не произошло. Они оказались привлекательными в силу внешнего вида, разнообразных вкусов, и молодежь, подростки, дети быстро к ним привыкли. Вовлеченность молодежи в их употребление практически достигла характера эпидемии», - отметил председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

За нарушение закона предполагается административное наказание в виде штрафа: гражданам в размере от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей, должностным лицам - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; юридическим лицам - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Закон вступит в силу в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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