2019-04-27T07:59:59+03:00
Общество

Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС

На карту 2ГИС нанесли целую вселенную — мир «Игры престолов»
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Игра престолов в 2ГИСИгра престолов в 2ГИСФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Для всех поклонников сериала «Игра Престолов» 2ГИС вместе с Amediateka Home of HBO выпустил детальную интерактивную карту Семи Королевств и Вольных городов Вестероса и Эссоса на русском языке. Карта доступна на сайте https://2gis.ru/game_of_thrones и в приложении 2ГИС для iOS и Android. Посмотрите, как далеко на самом деле Стена от Королевской гавани, какой путь пришлось преодолеть армии Безупречных и какие владения у главенствующих домов Семи Королевств.

Игра престолов в 2ГИС Фото: предоставлено пресс-службой

Игра престолов в 2ГИСФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

На вкладке «Интересное в Вестеросе и Эссосе» можно найти тематический путеводитель — где устраивают лучшие битвы сезона, в каких городах безупречный шопинг и что надо знать, если решили стать братом Ночного Дозора.

Игра престолов в 2ГИС Фото: предоставлено пресс-службой

Игра престолов в 2ГИСФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

В карточки мест Вестероса и Эссоса можно добавлять отзывы. А также смотреть, что думают о замках, морях и лесах другие — в том числе герои «Игры престолов».

Чтобы перейти на карту по вселенной «Игры престолов» нажмите на всплывающее окно в правом углу карты 2ГИС в онлайн версии, а в мобильном приложении нужно будет скачать карту Вестероса и Эссоса, выбрав ее в списке городов.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае окончательно запретили продавать вейпы несовершеннолетним
В Барнауле покажут спектакли, претендующие на «Золотую Маску»
Матвея из Рубцовска направили на лечение в Израиль
Герой Советского Союза из Алтайского края скончался на 98-м году жизни
Парад старой и современной пожарной техники пройдет в Барнауле 28 апреля
Барнаул вечером в пятницу 26 апреля сковали нетипичные 9-балльные пробки
На Алтае женщина обманом избежала изнасилования
На Алтай-Коксе прошел традиционный субботник
Пассажиры пострадали при столкновении двух автобусов в Барнауле
Барнаулец убил соседа по коммуналке
Мужчина забил соседа топором за отказ выпить с ним
Спартакиада трудовых коллективов прошла в Барнауле
Алтайские справедливороссы считают, что власть должна решать проблемы здесь и сейчас
Почему нельзя «убавить печку» и как завершить отопительный сезон в одном доме
Перед Кубком мира-2021 по гребле в Барнауле расширят дорогу и организуют чартеры из Европы
Прощание с алтайским журналистом Константином Ермолиным состоится 27 апреля
Мужчина скончался в сауне Барнаула
На Алтай-Коксе заботятся о безопасности труда
Памятник святым Кириллу и Мефодию установят в Барнауле