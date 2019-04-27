В Барнауле покажут спектакли, претендующие на «Золотую Маску»

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-27T07:22:36+03:00

В Барнауле спектакли покажут в кинотеатре «Киномир»

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Барнаульцы смогут посмотреть трансляцию спектакля одного из лучших театров страны. Постановка претендует на театральную премию «Золотая Маска», пишет «Алтайская правда».

В кинотеатрах более 60 российских городов проходят прямые трансляции и показы спектаклей, претендующих на премию. В Барнауле спектакли покажут в «Киномире» в ТРЦ «Галактика».

В 2019 году Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска» отмечает 25-летний юбилей. Программу открыл спектакль «Экман/Гёке/Нахарин», поставленный Музыкальным театром им. Станиславского и Немировича-Данченко. Его можно посмотреть 30 апреля в 19:00. Малый драматический театр представляет нехрестоматийное прочтение пьесы «Вишневый сад». Программу закрывает «Гамлет|Коллаж» Театра Наций.

ИСТОЧНИК KP.RU