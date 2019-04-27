2019-04-27T05:52:46+03:00
Общество

Герой Советского Союза из Алтайского края скончался на 98-м году жизни

Он уроженец села Новоярки Каменского района
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Ветеран ВОВ Дмитрий Бакуров скончался 26 апреля на 98-м году жизни. Он уроженец села Новоярки Каменского района Алтайского края, сообщили «Вести 22».

Дмитрий Бакуров освобождал Польшу и Чехословакию, воевал на Курской дуге. Был награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной звезды. Его именем названы улицы в Панкрушихе и Усть-Пристани.

Последнее время ветеран проживал в Новосибирской области. Соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза выразил губернатор Андрей Травников.

В 2017 году, на 95-летие Героя, ему вручили орден «За заслуги перед Алтайским краем».

Напомним,в Барнауле проживает 551 участник Великой Отечественной войны приравненных к категории ветеранов, а также 4084 труженика тыла, в Алтайском крае - 920 участников, тружеников тыла - 15942.

ИСТОЧНИК KP.RU

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