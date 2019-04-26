2019-04-26T15:58:23+03:00
Общество

Барнаул вечером 26 апреля сковали 9-балльные пробки

САПОЖКОВА Александра
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В Барнауле 26 апреля собрались нетипичные для вечера пятница пробки.

- Проспект Ленина в половине седьмого в пятницу обычно быстро проскакиваешь, а тут пришлось ехать по нему в два раза дольше. Заметила одну сломанную машину, которую все объезжали. Возможно, причина пробки была в этом, - сообщает барнаульская автомобилистка Татьяна.

В других местах ситуацию осложнили ДТП. Так, на проспекте Строителей в сторону Павловского тракта произошло две аварии, одна прямо перед торгово-развлекательным центром "Галактика", вторая - у кинотеатра "Мир".

Сейчас, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", остались заторы в районе площади Октября, на пересечении Попова и Павловского тракта, на ул. Власихинской в районе Малахова. Также пробка сохраняется на пр. Строителей у ТРЦ "Галактика". Сервис оценивает загруженность дорог на четыре балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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