2019-04-26T06:53:35+03:00
Спорт

Алтайские хоккеисты начали сезон с разгромной победы 17:1

БОРЗОВ Денис
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25 апреля началось первенство студенческой хоккейной лиги. «Динамо-Алтай» встречались с «Крыльями» из Ульяновска. Наша команда изначально считалась фаворитом, но никто не подозревал, что разница в классе окажется настолько значительной.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, с первых секунд наши хоккеисты пошли в атаку, они наседали на ворота соперника и моментально вышли вперед. Примерно 10 минут игра была практически равной, игроки из Ульяновска играли крайне самоотверженно. Но это не помешало алтайским хоккеистам уверенно закончить отрезок со счетом 3:0.

Во втором периоде динамовцы сильно прибавили, они уверенно владели шайбой и довели счет до разгромного – 7:0. «Крылья» смогли отметиться лишь одним точным броском «престижа». Второй период закончился со счетом 10:1.

В заключительной двадцатиминутке ульяновцы были подавлены. Тем временем наши хоккеисты не планировали останавливаться и забили еще семь безответных шайб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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