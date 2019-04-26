В Барнауле на улице Гоголя отключили светофоры на двух перекрестках

СЕГОДНЯ 06:45 2019-04-26T06:45:55+03:00

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Светофоры отключили в пятницу, 26 апреля, на двух перекрестках в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, до 12 часов будут отключены светофоры на пересечении улицы Гоголя с улицей Челюскинцев и с улицей Загородной. Включить их планирует в 12 часов.

Помимо этого, с 13 часов будут отключены светофоры на пересечении улицы Попова с улицей Георгия Исакова и по адресу Попова №57. Их планируют включить в 16 часов.

Водителей просят быть аккуратнее и соблюдать требования дорожных знаков

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27 апреля в Барнауле в 11.00 состоится самое ожидаемое событие года для водителей джипов. Оно собирает участников каждый год, соревнования стали уже традиционными и пройдут в краевой столице уже в 12-ый раз (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU