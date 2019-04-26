2019-04-26T05:08:32+03:00
Общество

Мемориал «Жертвам радиации» откроют 26 апреля в Бийске

САПОЖКОВА Александра
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Мемориал «Жертвам радиации»Мемориал «Жертвам радиации»Фото: газеты «Бийский рабочий»
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Открытие мемориального комплекса «Жертвам радиации» состоится 26 апреля в Бийске.

В мероприятии примут участие семипалатинцы, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, их родные и близкие, представители общественных организаций, церкви, власти города. Кадеты будут нести «Вахту памяти» у звонницы, сообщает пресс-центр администрации города.

Событие приурочено ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Начало торжественного мероприятия в 11 часов.

Отмечается, что работы по реконструкции мемориала длились четыре года, и на данный момент они полностью завершены.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире катастрофа - в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Население подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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