2019-04-26T04:54:59+03:00
Общество

Погода в Барнауле на Пасху 28 апреля: дождь, гололед

А также прогноз погоды в Барнауле на 26-27 апреля
САПОЖКОВА Александра
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Погода в Барнауле 26-28 апреля ожидается ненастной. По данным Алтайского гидрометцентра, в пятницу, 26 апреля, в городе временами будет дождь, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура достигнет +10...+12 градусов.

В субботу, 27 апреля ночью синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, снег, а утром на дорогах местами гололедицу. При этом ветер немного стихнет. Столбик термометра днем опустится на пять градусов ниже, по сравнению с пятницей (до +5...+7).

Погода в Барнауле на Пасху, 28 апреля, улучшится. В утренние часы на дорогах местами еще сохранится гололедица, а днем будет вполне комфортно, +10...+12 градусов. Дождь может пойти только к вечеру. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, но с порывами до 17 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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