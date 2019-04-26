Над Барнаулом в Чистый четверг взошла потрясающая двойная радуга
Вечером 25 апреля после дождя барнаульцы наблюдали двойную радугу. Многочисленные снимки природного явления появились в соцсетях, в частности в паблике "Барнаул 22".
- Радуга была замечательная, нужно уметь радоваться таким мелочам! - написала одна из участников группы. Другие добавили, что природное явление было просто "шикарным", "прекрасным" и захватывало дух.
Один из комментаторов заметил, что дождь и радуга прошли в Чистый четверг и посчитал это хорошим знаком.
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ИСТОЧНИК KP.RU