Над Барнаулом в Чистый четверг взошла потрясающая двойная радуга

СЕГОДНЯ 04:08 2019-04-26T04:09:51+03:00

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Вечером 25 апреля после дождя барнаульцы наблюдали двойную радугу. Многочисленные снимки природного явления появились в соцсетях, в частности в паблике "Барнаул 22".

- Радуга была замечательная, нужно уметь радоваться таким мелочам! - написала одна из участников группы. Другие добавили, что природное явление было просто "шикарным", "прекрасным" и захватывало дух.

Один из комментаторов заметил, что дождь и радуга прошли в Чистый четверг и посчитал это хорошим знаком.

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ИСТОЧНИК KP.RU