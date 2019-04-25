Водитель погиб, врезавшись в дерево

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-25T18:05:27+03:00

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В Алтайском крае произошла авария, в результате которой водитель легковушки погиб на месте происшествия.

В четверг днем, 25 апреля, около 13.50 по местному времени селе Боровлянка Троицкого района произошла авария со смертельным исходом. На место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники Госавтоинспекции для оказания помощи пострадавшим.

- На месте предварительно выяснилось, что 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал по улице Кирова. В районе дома №47 он не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU