Пасхальные «яйца» установят в центре Барнаула
В Барнауле, прямо в центре города, установят скульптуры в виде пасхальных яиц.
Они появятся на аллее проспекта Ленина, на участке от площади Октября до улицы Молодежной. Всего в центре города установят 20 скульптур в виде пасхальных яиц. Все они были декорированы вручную.
Напомним, символы Пасхи были созданы еще в прошлом году в рамках арт-фестиваля. Раньше они стояли у храма апостола и евангелиста Иоанна богослова на улице Балтийской в Индустриальном районе.
- Сами яйца высотой в один и два метра сделали из пенополистирола и покрыли штукатуркой. Расписали их учащиеся художественных школ, студенты вузов и колледжей города, - уточняют в мэрии.
Выставка пасхальных яиц в центре Барнаула продлится до 29 апреля.
Читайте также:
Чистый четверг перед Пасхой: Очистите душу и только потом жилье
ИСТОЧНИК KP.RU