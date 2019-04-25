2019-04-25T13:31:21+03:00
Общество

Пасхальные «яйца» установят в центре Барнаула

Анна СЕМИНА
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Пасхальная "выставка" открывается в центре БарнаулаПасхальная "выставка" открывается в центре БарнаулаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле, прямо в центре города, установят скульптуры в виде пасхальных яиц.

Они появятся на аллее проспекта Ленина, на участке от площади Октября до улицы Молодежной. Всего в центре города установят 20 скульптур в виде пасхальных яиц. Все они были декорированы вручную.

Напомним, символы Пасхи были созданы еще в прошлом году в рамках арт-фестиваля. Раньше они стояли у храма апостола и евангелиста Иоанна богослова на улице Балтийской в Индустриальном районе.

- Сами яйца высотой в один и два метра сделали из пенополистирола и покрыли штукатуркой. Расписали их учащиеся художественных школ, студенты вузов и колледжей города, - уточняют в мэрии.

Выставка пасхальных яиц в центре Барнаула продлится до 29 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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