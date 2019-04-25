Имя промышленного вице-губернатора Алтайского края озвучат в конце мая
Официальная информация по кандидатуре промышленного вице-губернатора Алтайского края появится ближе к концу мая. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
- Пока известно только то, что чиновник является уроженцем нашего края, а не приглашенным "варягом", как предполагалось ранее, - пишет издание "Политсибру".
Промышленный вице-губернатор (последний неопределенный зампредседателя правительства) должен курировать работу четырех региональных ведомств – министерства промышленности и ЖКХ, министерства транспорта, министерства промышленности и энергетики и управления по госрегулированию цен и тарифов. Пока функции данного замгубернатора Виктор Томенко исполняет лично.
Ранее промышленным вице-губернатором был Виктор Мешеряков. Он покинул должность в конце сентября 2018 года и сейчас является исполнительным директором Союза промышленников края.
ИСТОЧНИК KP.RU