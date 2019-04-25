Руководитель Барнаульского пивоваренного завода стал директором года

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-25T10:38:31+03:00

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Подведение итогов конкурса «Директор года-2018» состоялось в Барнауле 23 апреля. В этом году золотые медали вручили в 13 номинациях 30 руководителям. Нововведением года стала специальная награда - почетный знак «Лидер экономики Алтайского края» по трем категориям значимости: серебряный, золотой и бриллиантовый знаки.

Таким серебряным знаком наградили шесть алтайских руководителей, в том числе и гендиректора «Барнаульского пивоваренного завода» Алексея Рыбникова.

Руководитель отметил, что награда «Директор года» - это заслуга всех сотрудников предприятия. Именно благодаря слаженной работе всего коллектива алтайский продукт пользуется популярностью на всей территории России.

- Ежегодно перед предприятием стоят планы по развитию – в частности, развитие кадрового потенциала, в техническом плане – приобретение и модернизация оборудования. Например, в 2018 году было приобретено новое оборудование для производства кваса, была приобретена новая линия розлива безалкогольных напитков и не только. На сегодняшний день динамика безалкогольной продукции составляет более 30%, в планах, чтобы она сохранялась, - добавил Алексей Рыбников.

ИСТОЧНИК KP.RU