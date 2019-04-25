2019-04-25T09:48:28+03:00
Политика

Депутат БГД добровольно откажется от полномочий

Анна СЕМИНА
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В четверг, 25 апреля, на заседании Барнаульской городской думы один из депутатов намерен добровольно сложить с себя полномочия.

По данным «Политсибру», речь идет о депутате, представляющем в БГД «Единую Россию» – о гендиректоре ООО «Алтайский геофизический завод» Марате Жумадилове. Он попал в список тех депутатов, которые допустили нарушения при заполнении деклараций о доходах за 2017 год. По данным источника, Жумадилов решил взять самоотвод.

Помимо него в списке нарушителей также числятся Александр Лисицын и Алексей Меркулов. Однако они оказались не в курсе ситуации. Сам Жумадилов пока не прокомментировал слух.

Напомним, каждый из этих депутатов прошел в Барнаульскую государственную думу осенью 2017 года как одномандатник. Жумадилов был избран по округу №2 (Железнодорожный район). Судьбу остальных нарушителей решат их коллеги по БГД. Если они по какой-то причине не лишат их полномочий, прокуратура вправе лишить их через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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