2019-04-25T08:37:24+03:00
Происшествия

Мужчина на гидроцикле развращал девочек

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае осудили 53-летнего мужчину, который под предлогом покататься на гидроцикле, развращал девочек.

Следствие установило, что в начале июля прошлого года мужчина, катаясь по водоему в зоне отдыха в Смоленском районе, предложил прокатиться вместе с ним незнакомую ему десятилетнюю девочку.

- Во время движения по воде мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Девочка не стала скрывать, что с ней произошло, и рассказала обо всем родителям, а те сразу же написали заявление в полицию. Тут-то и вскрылись остальные факты. Оказывается, что летом 2017 и 2018 годов мужчина точно также надругался еще над пятью девочками, возрастом от десяти до 15 лет и всех их он катал на своем гидроцикле.

Сам злоумышленник своей вины так и не признал. Однако суду было предоставлено достаточно доказательств. Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в десять тысяч рублей, а после освобождения, на протяжении года и двух месяцев его свобода передвижения также будет ограничена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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