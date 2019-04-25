Пробки, прощайте: На Змеиногорском тракте закончили ремонт коллектора

СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-25T06:44:45+03:00

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На Змеиногорском тракте в Барнауле завершили ремонт коллектора, который на протяжении двух недель был причиной многокилометровых пробок в утренние часы.

Как рассказали в Барнаульском водоканале, рабочие завершили перекладку участка коллектора протяженностью более 90 метров. Работы были выполнены с опережением графика и являются продолжением модернизации канализационной сети, которая была начата в предыдущие годы. По состоянию на январь 2019 года было переложено почти 1,5 км трубопровода, а в конце марта начали перекладку коллектора.

- Вместо старой железобетонной трубы была уложена полипропиленовая со сроком службы более 50 лет. Работы велись без отключения водоснабжения и водоотведения потребителей. Сейчас на участке завершается восстановление дорожного покрытия, - рассказали в пресс-службе.

Стоимость проекта составила около 4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU