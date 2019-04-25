2019-04-25T06:04:24+03:00
Общество

Погода на 25 апреля 2019 года в Барнауле: дождь и +17 градусов

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле ожидается теплая погода с дождем.В Барнауле ожидается теплая погода с дождем.Фото: Дарья САВЕНКО
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В четверг, 25 апреля, в Барнауле ожидается теплая погода с дождем.

По данным синоптиков, днем столбик термометра поднимется до +15…+17 градусов, в конце дня небольшой дождь, ветер южный 9-14 метров в секунду. По Алтайскому краю воздух прогреется до +13…+18 градусов. В отдельных районах небольшой дождь, ветер южный 9-14, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

А вот завтра дождь будет идти в большинстве районах Алтайского края. Барнаул исключением не станет. Воздух по региону прогреется до +9…+14 градусов, ветер юго-западный 10-15, местами порывы до 17-22 метров в секунду. В краевой столице днем ожидается +11…+13 градусов, ветер юго-западный 10-15 порывы до 20 метров в секунду.

Такой же характер погоды сохранится на Алтае и в последующие несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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