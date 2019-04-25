2019-04-25T05:12:41+03:00
Происшествия

На Алтае девушка сдала следователям сожителя-убийцу

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае девушка пришла в полицию сдала следователям своего сожителя. Она заявила, что он убил женщину, а тело закопал.

Жительница Заринска обратилась в правоохранительные органы в конце марта.

- Она рассказала, что в феврале ее сожитель на остановке познакомился с женщиной. Пригласил к ним домой выпить. А когда на почве алкоголя между ними произошел конфликт – он порезал ее ножом, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия. Ее убийца закопал тело в подвале арендуемого дома, после чего съехал с него вместе с возлюбленной.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Убийство». Тело погибшей следователи действительно обнаружили в подвале. 30-летнего обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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