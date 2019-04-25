Рыбак надругался над 13-летней дочерью знакомой

СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-25T04:39:33+03:00

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В Алтайском крае осудили 50-летнего жителя Барнаула, который обесчестил 13-летнюю дочь своей знакомой.

Все произошло в июле прошлого года. Мужчина вместе с 13-летней девочкой приехал в район протоки реки Обь на рыбалку. Ночью, находясь в своем автомобиле, он совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера», сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

На стадии расследования мужчина свою вину признал. Однако, что интересно, сама потерпевшая еще во время предварительного следствия отказалась от своих показаний. Тем не менее, суд учел все собранные доказательства и приговорил барнаульца к 12 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU