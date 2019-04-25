Золотодобытчик обвиняется в убийстве двух коллег

СЕГОДНЯ 04:23 2019-04-25T04:23:30+03:00

Убийца зарезал двух мужчин, а в одного еще и выстрелил из ружья Фото: Анна СЕМИНА

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В Заринском районе Алтайского края произошло двойное убийство. Главный подозреваемый – коллега мужчин.

Как установило следствие, в середине марта на территории Хмелевского участкового лесничества Заринского района между работниками золотодобывающего предприятия на почве распития алкоголя произошел конфликт.

- 45-летний мужчина ножом забил двух своих коллег. А также выстрелил в одного из них из незарегистрированного ружья. Оба потерпевших скончались на месте от полученных травм, - рассказывают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В настоящее время по ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU