2019-04-24T19:02:18+03:00
Общество

В Барнауле с третьего этажа выбросили диван, забитый мусором

БОРЗОВ Денис
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Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"
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В районе новостроек по улице Сергея Ускова жители многоэтажного дома №18 выбросили диван прямо из окна. При этом мебель была наполнена бытовыми отходами.

Информация появилась в соцсетях в паблике "Инцидент Барнаул". Отмечается, что это не первый случай самовольных свалок в этом районе. А непосредственно в этом доме жильцы слышат постоянный шум и конфликты людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

С третьего этажа выкинули диван (Инцидент Барнаул).

- Живу в этом доме, и, если честно, надоели уже соседи. В нашем подъезде вечно кровь, валяется мусор, бутылки. На нашем этаже вообще частенько устраивают алкопати в сопровождении с караоке и дикими криками. Переезжая в этот дом, даже и подумать не могла, что будет такое твориться. Очень надеюсь, что кто-нибудь из них прочитает это и, может быть, призадумается. Конечно, не все соседи такие, есть и приличные, воспитанные люди, - делится переживаниями в комментариях жительница дома Алина.

Жители предупреждают соседей быть аккуратными при прогулках с детьми и домашними животными и смотреть по сторонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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