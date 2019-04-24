Алтайский Роспотребнадзор посоветовал, как выбирать продукты к Пасхе

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-24T19:12:13+03:00

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Алтайский Роспотребнадзор поделился информацией, как выбирать продукты к праздничному столу на Пасху, которую православные будут отмечать 28 апреля.

Пр покупке яиц особое внимание стоит уделить скорлупе. На ней не должно быть сколов и трещин. Хранить яйца в домашних условиях желательно в холодильнике, тогда вредные микроорганизмы не смогут размножаться. Столовые яйца можно хранить от одной до четырех недель. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Красить их желательно только сертифицированными и проверенными средствами, а лучше луковой шелухой.

При покупке творога и других продуктов для изготовления пасхи нужно обязательно изучать информацию о продукте, указанную на маркировке.

Что касается готовых куличей: если на праздновании будет много гостей, лучше купить несколько небольших, чем один большой, так как он может оказаться непропеченным. Идеальный вес кулича – до 500 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU