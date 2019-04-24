2019-04-24T13:48:59+03:00
Общество

Алтайский учитель разработал методику развития логического мышления у детей

Со своей идеей Александр Чернобаев победил на конкурсе «Учитель года Алтая-2019»
Юлия ЕВГРАФОВА
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Александр Чернобаев на урокеАлександр Чернобаев на урокеФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Преподаватель информатики в Кытмановской школе №1 Александр Чернобаев разработал собственную методику развития логического мышления у детей. Он представил работу на конкурсе «Учитель года Алтая-2019» и стал победителем. Его выбрали среди 24 педагогов со всех районов региона.

- Информатика - это сплошная логика, но у современных ребят есть с этим определенные проблемы. Несмотря на компьютеризацию, молодёжь, которая приходит ко мне сейчас, сильно отличается от школьников, которые были еще пять лет назад. Они медленнее решают логические задачи, - рассказал алтайский педагог изданию АиФ-Алтай.

Поэтому Александр Чернобаев и решил придумать собственную методику преподавания.

Самое же главное в работе учителя, считает Александр Чеботаев – это воспитать их успешными и творческими личностями. Тогда они сумеют применить все знания на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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