2019-04-24T13:45:26+03:00
Общество

Барнаульские дорожники устранят последствия зимы и недочеты прошлых лет

БОРЗОВ Денис
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Ремонт дорогРемонт дорогФото: Олег УКЛАДОВ
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24 апреля подрядчики, которые занимались ремонтом дорог в 2017 и 2018 году, начинают устранять недочеты своей работы. Они выполнят гарантийные обязательства, прописанные по договору.

Проверка улиц, отремонтированных по проекту «Безопасные и качественные дороги» проходила с 3 по 16 апреля. Специалисты выделили ряд дефектов, например поперечные трещины, возникающие под воздействием температурных перепадов в зимний период, просадка колодцев, дефекты швов примыкания, шелушение на примыканиях, разрушение тактильной плитки и тротуара.

Как сообщили в городской администрации, на этой неделе к ремонту приступило Барнаульское ДСУ № 4. Работы по поднятию колодезных люков по проспекту Красноармейскому уже закончены, сегодня специалисты займутся асфальтированием участков.

Также недочеты устраняет и «Автодорстрой», дорожники уже восстановили колодцы на ул. Червонной, Полярной и Горно-Алтайской. На сегодняшний день рабочие заливают швы и трещины битумом на тех же улицах и в других районах Барнаула. Все работы планируется завершить до конца мая.

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Дорожники будут работать более чем на 30 участках городской сети. В частности проложат дорогу от улицы Жасминной до Энтузиастов – как раз тот самый недостающих участок Солнечной Поляны (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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