В Алтайском крае вновь самая низкая зарплата по Сибири
Алтайский край вновь занял последнюю строчку в рейтинге зарплат по Сибири за первые два месяца этого года. Об этом сообщает Новосибирскстат.
Средняя заработная плата в Сибири за январь-февраль 2019 года:
Красноярский край – 45 182 рублей
Иркутская область – 41 649 рублей
Томская область – 38 922 рублей
Кемеровская область – 38 626 рублей
Республика Хакасия – 35 764 рублей
Республика Хакасия – 35 683 рублей
Новосибирская область – 34 773 рубля
Омская область – 31 462 рублей
Республика Алтай – 29 382 рубля
Алтайский край – 24 566 рубля.
Самая высокооплачиваемая работа в Алтайском крае – в финансах и страховании – 41 849 рублей, а самая низкооплачиваемая – в гостиничной деятельности и на предприятиях общественного питания – 15 330 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU