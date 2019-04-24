2019-04-24T13:44:12+03:00
Экономика

В Алтайском крае вновь самая низкая зарплата по Сибири

Дарья САВЕНКО
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Алтайский край вновь занял последнюю строчку в рейтинге зарплат по Сибири.Алтайский край вновь занял последнюю строчку в рейтинге зарплат по Сибири.Фото: Дарья САВЕНКО
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Алтайский край вновь занял последнюю строчку в рейтинге зарплат по Сибири за первые два месяца этого года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Средняя заработная плата в Сибири за январь-февраль 2019 года:

Красноярский край – 45 182 рублей

Иркутская область – 41 649 рублей

Томская область – 38 922 рублей

Кемеровская область – 38 626 рублей

Республика Хакасия – 35 764 рублей

Республика Хакасия – 35 683 рублей

Новосибирская область – 34 773 рубля

Омская область – 31 462 рублей

Республика Алтай – 29 382 рубля

Алтайский край – 24 566 рубля.

Самая высокооплачиваемая работа в Алтайском крае – в финансах и страховании – 41 849 рублей, а самая низкооплачиваемая – в гостиничной деятельности и на предприятиях общественного питания – 15 330 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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