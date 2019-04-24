2019-04-24T13:15:46+03:00
Общество

Ветер и дожди надвигаются на Алтайский край

Дарья САВЕНКО
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С 25 апреля в Алтайский край придет дождливая погода.С 25 апреля в Алтайский край придет дождливая погода.Фото: Дарья САВЕНКО
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С 25 апреля в Алтайский край придет дождливая погода – лить с неба будет несколько дней.

Так, по данным синоптиков, в ночь на 25 апреля столбик термометра по Алтайскому краю опустится до 0…+5 градусов, а днем поднимется до +13…+18. В дневные часы в отдельных районах дождь, ветер южный 9-14, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

В Барнауле ночью будет +2…+4 градуса, а днем синоптики обещают до +15…+17 градусов. В конце дня небольшой дождь, ветер южный 9-14 метров в секунду.

В ночь на 26 апреля по Алтайскому краю температура опустится до +3…+8 градусов, а днем поднимется до +9…+14. Ночью и днем в большинстве районах небольшой, местами умеренный и в южных районах местами сильный дождь. Ветер юго-западный 10-15, местами порывы до 17-22 метров в секунду.

В Барнауле столбик термометра покажет ночью всего +5…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ночью и днем дождь, ветер юго-западный 10-15 с порывами до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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