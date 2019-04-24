2019-04-24T13:21:23+03:00
Общество

25 апреля станет известно, попал ли ваш ребенок в детский сад

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Детский садДетский садФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 25 апреля, в Барнауле родителям и законным представителям предоставят информацию о том, как прошло комплектование в детские сады. Списки зачисленных детей будут на стенах городского комитета по образованию.

Получить данные о том, попал ли ваш ребенок в детский сад, можно будет и на сайте комитета по образованию в разделе «система образования». Там же будет опубликована информация о том, как получить путевку в детский сад и что делать, если вашего ребенка не оказалось в списках.

Как сообщили в городской администрации, именные путевки можно будет получить с 13 мая по 28 июня в комитете по образованию по адресу Союза Республик, 36а, а также в детском саду, куда ребенок распределен. Те путевки, которые не найдут своих владельцев до конца июня, будут снова выставлены на сайт как свободные. Повторное комплектование состоится 15 августа.

- У нас порядка 4,5 тыс. свободных мест, то есть 100%-ная обеспеченность детей старше 3 лет. Нехватка ощущается только в отдельных микрорайонах, где идет активное строительство. Поэтому их жителям в августе будем предлагать альтернативные варианты – те детские сады, где есть свободные места. К сентябрю всех детей, распределенных и в апреле, и в августе, ждут места в дошкольных учреждениях, - отметила начальник отдела дошкольного образования Ирина Синенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ветер и дожди надвигаются на Алтайский край
Пара из Рубцовска грабила пенсионерок
В Барнауле задержан пенсионер, который угрожал пистолетом водителю автобуса
В спальном районе Барнаула автомобили украсили воздушными шариками
«Ленту» оштрафовали на 100 тысяч рублей после жалобы жительницы Барнаула
Суд вынес приговор Бийскому транспортному чиновнику
Дети-сироты сыграют в футбол в Барнауле
"Следователь" и "адвокат" выудили крупную сумму у жительницы Михайловского района
ВТБ утвердил новую стратегию до 2022 года
В Барнауле многодетную мать лишили свободы за продажу наркотиков
Первую партию MDF плит, произведенных на Павловском ДОКе, отправили в Новосибирск
Студент АлтГТУ стал призером Международных 1С:Соревнований
Алтайские специалисты обнаружили синегнойную палочку в воде
Назначен новый руководитель хоккейного клуба «Алтай»
В Барнауле на двух перекрестках с улицей Челюскинцев отключат светофоры
Движение по Старому мосту ограничат 25 апреля
Алтайскую чиновницу и риэлторов осудили за мошенничество в отношении детей-сирот
Вор из Рубцовска уснул на месте преступления
В Камне-на-Оби изъяли около 3,5 тонн незаконного алкоголя
Бийские власти нашли подрядчика для реставрации Ассановского особняка
В Бийске снова поступили сообщения о минировании
Из Бийска могут пустить поезда до Горно-Алтайска