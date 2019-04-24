25 апреля станет известно, попал ли ваш ребенок в детский сад

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-24T13:21:23+03:00

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В четверг, 25 апреля, в Барнауле родителям и законным представителям предоставят информацию о том, как прошло комплектование в детские сады. Списки зачисленных детей будут на стенах городского комитета по образованию.

Получить данные о том, попал ли ваш ребенок в детский сад, можно будет и на сайте комитета по образованию в разделе «система образования». Там же будет опубликована информация о том, как получить путевку в детский сад и что делать, если вашего ребенка не оказалось в списках.

Как сообщили в городской администрации, именные путевки можно будет получить с 13 мая по 28 июня в комитете по образованию по адресу Союза Республик, 36а, а также в детском саду, куда ребенок распределен. Те путевки, которые не найдут своих владельцев до конца июня, будут снова выставлены на сайт как свободные. Повторное комплектование состоится 15 августа.

- У нас порядка 4,5 тыс. свободных мест, то есть 100%-ная обеспеченность детей старше 3 лет. Нехватка ощущается только в отдельных микрорайонах, где идет активное строительство. Поэтому их жителям в августе будем предлагать альтернативные варианты – те детские сады, где есть свободные места. К сентябрю всех детей, распределенных и в апреле, и в августе, ждут места в дошкольных учреждениях, - отметила начальник отдела дошкольного образования Ирина Синенко.

ИСТОЧНИК KP.RU