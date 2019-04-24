2019-04-24T13:16:54+03:00
Происшествия

Пара из Рубцовска грабила пенсионерок

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции задержали двух жителей Рубцовска. По версии следствия, в январе этого года они ночью проникли в дом 85-летней старушки и с применением насилия похитили у нее деньги и ценное имущество. Ущерб оценили в 57 тысяч рублей.

Сперва сотрудники полиции нашли первого подозреваемого, им оказался 37-летний житель Рубцовска. Потом стало известно о причастности к грабежам и разбоям его 28-летней знакомой.

В ходе следствия полицейские нашли связь этого ограбления еще с двумя преступлениями и объединили их в одно уголовное дело. В предыдущих случаях преступники также проникали в дома пожилых женщин. В частности, они связали 83-летнюю жительницу Рубцовска, избили ее, украли телефон, 2500 рублей и золотое обручальное кольцо. А у 77-летней старушки похитили 63 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьями 161 (грабеж) и 162 (разбой) УК РФ, подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ветер и дожди надвигаются на Алтайский край
В Барнауле станет известно, чьи дети попадут в детские сады
В Барнауле задержан пенсионер, который угрожал пистолетом водителю автобуса
В спальном районе Барнаула автомобили украсили воздушными шариками
«Ленту» оштрафовали на 100 тысяч рублей после жалобы жительницы Барнаула
Суд вынес приговор Бийскому транспортному чиновнику
Дети-сироты сыграют в футбол в Барнауле
"Следователь" и "адвокат" выудили крупную сумму у жительницы Михайловского района
ВТБ утвердил новую стратегию до 2022 года
В Барнауле многодетную мать лишили свободы за продажу наркотиков
Первую партию MDF плит, произведенных на Павловском ДОКе, отправили в Новосибирск
Студент АлтГТУ стал призером Международных 1С:Соревнований
Алтайские специалисты обнаружили синегнойную палочку в воде
Назначен новый руководитель хоккейного клуба «Алтай»
В Барнауле на двух перекрестках с улицей Челюскинцев отключат светофоры
Движение по Старому мосту ограничат 25 апреля
Алтайскую чиновницу и риэлторов осудили за мошенничество в отношении детей-сирот
Вор из Рубцовска уснул на месте преступления
В Камне-на-Оби изъяли около 3,5 тонн незаконного алкоголя
Бийские власти нашли подрядчика для реставрации Ассановского особняка
В Бийске снова поступили сообщения о минировании
Из Бийска могут пустить поезда до Горно-Алтайска