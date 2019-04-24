Пара из Рубцовска грабила пенсионерок

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-24T13:16:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции задержали двух жителей Рубцовска. По версии следствия, в январе этого года они ночью проникли в дом 85-летней старушки и с применением насилия похитили у нее деньги и ценное имущество. Ущерб оценили в 57 тысяч рублей.

Сперва сотрудники полиции нашли первого подозреваемого, им оказался 37-летний житель Рубцовска. Потом стало известно о причастности к грабежам и разбоям его 28-летней знакомой.

В ходе следствия полицейские нашли связь этого ограбления еще с двумя преступлениями и объединили их в одно уголовное дело. В предыдущих случаях преступники также проникали в дома пожилых женщин. В частности, они связали 83-летнюю жительницу Рубцовска, избили ее, украли телефон, 2500 рублей и золотое обручальное кольцо. А у 77-летней старушки похитили 63 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьями 161 (грабеж) и 162 (разбой) УК РФ, подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU