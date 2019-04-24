2019-04-24T11:38:24+03:00
Происшествия

В Барнауле задержан пенсионер, который угрожал пистолетом водителю автобуса

БОРЗОВ Денис
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Огнестрельное оружиеОгнестрельное оружиеФото: Олег УКЛАДОВ
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В краевой столице пенсионер угрожал водителю автобуса огнестрельным оружием, он хотел превратить общественный транспорт в такси и требовал вопреки маршруту отвезти его домой.

События разворачивались на междугороднем рейсе автобуса «Маралиха-Барнаул». На тот момент автобус находился на площади Спартака. О происшествии стало известно еще 17 апреля.

Информация о случившемся появилась в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Мужчина, находящийся за рулем автобуса, на провокации престарелого стрелка не отреагировал и отказался сменить маршрут. В дальнейшем он обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов 23 апреля отыскали 72-летнего пенсионера.

На данный момент ведется проверка, выясняются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Представители правоохранительных органов будут выяснять, был ли пожилой мужчина действительно вооружен и угрожал ли он водителю автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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