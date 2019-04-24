В спальном районе Барнаула автомобили украсили воздушными шариками

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-24T11:35:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Воздушные шарики привязали к припаркованным машинам в ночное время в Барнауле. Утром 24 апреля автовладельцы на улице Взлетной и других заметили на своих авто синие шары.

В соцсетях в паблике Barnaul22 местные жители делятся фотографиями, на которых во дворах все машины помечены. Некоторые автовладельцы радуются и проводят опросы, кому еще из знакомых достались шары.

Но также в комментариях поделились предположением о том, что таким образом «хотят узнать, какие авто брошены, и стоит ли вводить закон о принудительной эвакуации брошенных автомобилей со дворов».

Помимо прочего, участники сообщества отмечают, что подобные акции уже случались, одна из них прошла неделю назад на Солнечной поляне, но тогда активисты украсили автомобили красными шарами.

Пока информации о том, шуточная ли это акция, или автомобили действительно проверяют, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU